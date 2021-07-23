Бывшего замначальника угрозыска из Ленобласти задержали за кражу КАМАЗа металлолома

Экс-полицейского задержали за кражу КАМАЗа металлолома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска из Лодейнопольского района Ленобласти был задержан по подозрению в хищении металлолома. По данным следствия, полицейский украл грузовик металла в ходе разбирательства дела о смертельном ДТП.

- Установлено, что в 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии. Участник ДТП, КАМАЗ, груженый 8,5 тоннами металлолома, был в рамках уголовного дела помещен на спецстоянку. Именно в это время груз металла был похищен и сдан в пункт приема лома в городе Лодейное Поле, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К этому, как уверены полицейские, был причастен из бывший коллега. На тот момент он занимал свою должность, но позднее был уволен из органов. Прибыль от продажи груза металла составила около 93 тысяч рублей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Кража». Экс-полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.