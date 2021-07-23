24 июля откроют проход со станции метро «Площадь Ленина» на Финляндский вокзал

Прямой проход из метро на вокзал будут открывать по выходным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станцию метро «Площадь Ленина» вновь напрямую соединили прямым проходом с вестибюлем Финляндского железнодорожного вокзала. Такая возможность существовала с момента строительства станции, но некоторое время назад ее убрали, что создавало трудности для пассажиров.

- Данное решение было принято в связи со значительным увеличением в выходные дни потока пассажиров на Финляндском направлении и пожеланиями граждан ускорить время прохода в здание вокзала. Нельзя не согласиться, что в пиковые часы прохождение пассажирами метро повторной проверки на пунктах пропуска вокзала занимает много времени и образует скопление людей, - заявил на совещании с руководством Октябрьской дороги и метрополитена глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

Там же сторонами был подписан документ, в котором подробно прописаны порядок действий и границы ответственности каждого из ведомств.

Двери для прохода из вестибюля метро в кассовый зал вокзала откроют уже в эти выходные. Увы, но постоянной эта мера не будет, проход станут открывать только в пиковые часы по пятницам и выходным.