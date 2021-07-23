Голый петербуржец пытался прорваться в метро на станции «Чернышевская»

Голого мужчину не пустили в метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полностью голого пассажира ловили вечером пятницы на входе станции «Чернышевская». Охрану подземки смутило не только то, что обнаженный пассажир не заплатил за проезд - кошелька с собой ну него не оказалось по понятным причинам, сколько его не слишком адекватное поведение.

- Вечером 23 июля в кассовом зале метро «Чернышевская» неизвестный мужчина разделся догола, не обращая внимания на прохожих. После этого, он начал приставать к окружающим, - пишут «Невские новости», публикующие также видео инцидента.

По словам очевидцев, одежда у голого пассажира имелась, но она валялась на полу. Мужчина был или сильно нетрезв или просто неадекватен и пытался что-то доказать и объяснить другим пассажирам и сотрудникам метро.

Вскоре его скрутили полицейские. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.