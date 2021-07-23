В ГУП ТЭК предупредили об отключении горячей воды в шести районах Петербурга

Для подготовки к зиме в Петербурге будут испытывать трубы на прочность. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередные отключения горячей воды - непременный признак лета - начинаются в шести районах Петербурга. С 26 по 30 июля подземные коммуникации будет проверять ГУП ТЭК. В теплосети подадут воду под повышенным давлением, чтобы найти слабые места и устранить их до начала зимы.

- На предстоящей неделе гидравлические испытания в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб» начнутся 26 июля с Невского района. 27 июля эстафету примут Калининский, Красногвардейский, Пушкинский и Фрунзенский районы. 28 июля энергетики будут испытывать сети в Московском районе, а 30 июля проверки снова ждут Фрунзенский район, -сообщает пресс-служба организации.

Во время испытаний в трубы будет подаваться вода температурой в 40 градусов, так что при вытекании на поверхность ожогов она не причинит. Тем не менее, горожан просят не приближаться в местам прорывов и парений.

Всего ГУП ТЭК проверит 17 районов своей зоны ответственности, а посмотреть график отключения горячей воды можно здесь.

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