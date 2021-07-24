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Происшествия24 июля 2021 9:31

Организатора поездки детей-инвалидов в неработающий пансионат задержали в Петербурге

Мошенница заключила контракт с администрацией района на 32 миллиона рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали организатора поездки детей с инвалидностью в неработающий пансионат

В Петербурге задержали организатора поездки детей с инвалидностью в неработающий пансионат

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мошенницу, которая организовала поездку детей-инвалидов в пансионат, который в действительности не работает. Как стало известно 23 июля 2021 года 36-летняя глава компании ООО "Экспертная компания" Ирина Мухина хотела отправить юных петербуржцев в непригодный для проживания пансионат "Россия".

- Подозреваемая, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга, ввела в заблуждение сотрудников администрации Красносельского района и заключила госконтракт на сумму более 32 миллионов рублей, - сообщили в следственном комитете города.

На эти деньги Мухина обещала отвезти детей в санитарно-курортные организации Черного и Азовского морей. Однако довести мошенническую схему до конца ей не удалось, так как правоохранители поймали ее.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.