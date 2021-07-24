Беглов поздравил работников торговли в Петербурге с праздником

Беглов поздравил с праздником работников торговли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 24 июля 2021 года, отмечается День работника торговли. В связи с этим губернатор Санкт-Петербурга поздравил горожан, трудящихся в этой сфере, с профессиональным праздником.

- Потребительский рынок нашего города – один из крупнейших в России. У нас работают более 25 тысяч предприятий розничной торговли. Их общий оборот превышает 1,5 триллиона рублей в год, - отметил градоначальник.

В общей сложности торговля приносит более 20 процентов налоговых поступлений в бюджет Петербурга, а в сфере трудятся порядка 600 тысяч жителей города.

Также Беглов отметил, что в Петербурге сохранились и продолжают работать магазины с вековой историей, например, Елисеевский.

И даже несмотря на сложности в пандемию, торговые организации показали высокий уровень ответственности и одними из первых начали активно внедрять стандарты безопасной деятельности.