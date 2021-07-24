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Происшествия24 июля 2021 12:42

Фонтан из прорванной трубы повыбивал стекла машин в Петербурге

ЧП произошло рядом с больницей на улице Ярослава Гашека
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Стекла машин побило из-за прорыва трубы в Петербурге

Стекла машин побило из-за прорыва трубы в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел очередной прорыв. Вечером в пятницу, 23 июля 2021 года, труда на территории больницы на улице Ярослава Гашека, дом 30, не выдержала и из нее начал бить мощный фонтан. В итоге пострадали машины. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На улице Ярослава Гашека 30 на территории больницы прорвало трубы , фонтан до 5 этажа, машинам повыбивало стекла, - рассказала петербурженка, ставшая свидетельницей аварии.

Водой сильно полило всю территорию вокруг. А камни и куски земли побили автомобили. Как быстро приехала на место аварийная служба, не сообщается.

Отменим, что летом наступает "сезон прорывов" труб. Вся причина в гидравлических испытаниях, которые проводятся при подготовки к отопительному сезону. Так специалисты выявляют слабые места.

Фонтан из прорванной трубы повыбивал стекла машин в Петербурге