В Смольном рассказали о нехватке школ в новых кварталах Петербурга

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала о нехватке школ в новых кварталах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, однако из-за дефицита школ в Петербурге все еще продолжается набор детей в первый класс. О том, почему этот процесс так затянулся, «Комсомолке» рассказала вице-губернатор, отвечающий за вопросы образования, Ирина Потехина.

- Не только в городе, но и в стране растянулись сроки приема. С этим обстоятельством связны наши нерешенные вопросы. Но ситуация в Петербурге напряженная, у нас каждый год прибавляется по 20 000 учеников. Это значит, требуется строить по 20 школ. Мы возводим их рекордными темпами, но сказывается дефицит прошлых лет. - рассказала «КП» Ирина Потехина.

Она добавила, что нехватка объектов образования особенно ощущается в новых кварталах, где жилая застройка опережает социальную.

В этом году в первый класс в Петербурге пойдут 64 000 первоклассников. В школы пока что не записали 3-5 процентов детей от этого числа. Речь идет как идет о ребятах, живущих в новых районах.