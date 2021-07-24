Утку со стрелой в шее заметили в Петербурге

В Петербурге заметили утку с простреленной стрелой шеей Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге заметили утку со стрелой в шее. Птицу увидела петербурженка, прогуливаясь по Удельному парку в пятницу, 23 июля 2021 года. Очевидица предположила, что утку подстрелили из маленького арбалета.

- Увидела в Удельном парке на пруду у зенитовского стадиона душераздирающую картину: одну из уток подстрелили стрелой из маленького арбалета. Стрела застряла, не задев жизненно важных органов, птица осталась жива, но не может нормально есть, - рассказала девушка.

Комментаторы в соцсети отметили, что эту утку видят со стрелой в мая. Она появляется в разных прудах города.

Горожане стали жалеть утку и призывать неравнодушных отловить ее и отвезти к ветеринару.

- Мы связались с Кошкиспасом, но там сказали, что утка ещё может летать, раз перемещается с одного пруда на другой, а потому отловить её не смогут. Ищем организацию, готовую помочь, - рассказала одна из петербурженок.