Санавиация спасла годовалую девочку, отравившуюся метадоном в Ленинградской области

Санавиация спасла годовалого ребенка из Волхова, отравившегося метадоном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области санитарная авиация спасла годовалого ребенка, отравившегося наркотиком метадоном. Девочку доставили в больницу в Колпино. Об этом в субботу, 24 июля 2021 года, сообщает Piter.tv.

- Сообщение в полицию из больницы поступило 23 июля. В нем говорилось, что 8 июля в 11:30 санавиация из Волхова доставила в медучреждение годовалую девочку с диагнозом внебольничная двухсторонняя пневмония, судорогами в состоянии комы, - сообщает издание.

Девочка отравилась метадоном. Ее состояние было очень тяжелым, но врачи сделали все возможное, поэтому уже 22 июля малышку выписали из больницы.

Как ребенок отравился опасным веществом, неизвестно. Мать девочки рассказала, что дочери стало плохо во время прогулки. Сейчас проводится проверка.