Дамбу перекрыли из-за парада ко Дню ВМФ

Находчивые петербуржцы пытаются попасть в Кронштадт на автобусах, велосипедах и самокатах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 07.00 проезд по дамбе в обоих направлениях закрыт. Причина в Главном параде ко Дню Военно-морского флота, который сегодня принимают Петербург и Кронштадт. Чтобы исключить толкучку и заторы на Котлине, как обычно, ввели пропускную систему.

Проехать в Кронштадт сейчас можно только по пропускам, которые проверяют на пунктах контроля. Право въехать в город имеют жители Кронштадта, которые получили пропуск заранее, аккредитованный транспорт, городской пассажирский транспорт и машины экстренных служб. О перекрытиях автомобилистов оповещают временные дорожные знаки и информация на электронных табло.

Откроют проезд по дамбе сегодня в 17.00. Фото: Яндекс. Карты

Находчивые петербуржцы пытаются попасть в Кронштадт на автобусах, велосипедах и самокатах. Впрочем, как и в Петербурге, посмотреть на Котлине парад едва ли получится: подходы к воде закрыты, трибуны для обычных посетителей не предусмотрены.

Откроют проезд по дамбе сегодня в 17.00.