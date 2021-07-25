Футбольного фаната из Греции нашли в Пулково и выдворили из страны

Паспорт болельщика истек 12 июля, но болельщик решил задержаться еще на пару недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гражданина Греции оштрафовали и отправили на Родину из-за нарушения правил пребывания в России. Иностранец приехал из-за границы 26 июня, чтобы побывать на играх Чемпионата мира по футболу, которые принимал Петербург. Мужчина въехал в Россию через пропускной пункт в Ивангороде.

Паспорт болельщика истек 12 июля, с окончанием Евро-2020. Но спортивный турист решил задержаться на берегах Невы. Его обнаружили на одном из этажей аэропорта Пулково 23 июля.

– Мужчина пояснил, что вину признает, и сообщил, что не смог выехать из России в связи с плохим самочувствием, но сейчас уже все хорошо, и он готов самостоятельно покинуть Петербург, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В качестве наказания иностранцу назначили штраф в 5000 рублей и самостоятельный контролируемый выезд из России.