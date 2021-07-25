Восьмиклассник из Петербурга сбежал из дома, когда родители отключили Интернет

Родители подозревают, что сын уехал на электричке в неизвестном направлении. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ученик восьмого класса одной из школ Петербурга не на шутку поссорился с родителями после того, как ему отключили Интернет. Вместо времяпрепровождения в социальных сетях мать и отец ждали от 15-летнего парня помощи в домашних делах. Это вылилось в скандал, в финале которого подросток пригрозил уйти из дома.

В тот же день, 24 июля, когда родители отлучились в магазин, мальчик исполнил задуманное. В тот момент петербургская семья была на даче в районе Лесколова. На часах было около шести часов вечера.

– Школьник удалил страницу в соцсетях, взял с собой паспорт, мобильник, ноутбук и бесплатный проездкой, – сообщает источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. – На связь не выходит, телефон отключен.

Глубокой ночью измученные родители, после самостоятельных поисков, обратились в полицию. Они подозревают, что сын сел на электричку.