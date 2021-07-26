Посетитель поджег кафе в Петербурге после конфликта с официантами

Мужчина поджег кафе в Петербурге после ссоры с официантами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге посетитель поджег кафе после конфликта с официантами. Инцидент произошел около 2:30 часов ночи в воскресенье, 25 июля 2021 года, в заведении "Дудергофка", расположенном в доме 118, корпус 1, по проспекту Ветеранов.

- Ночью в полицию поступило сообщение о возгорании в кафе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что после конфликта с официантами неизвестный мужчина поджег заведение, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После хозяин кафе написал заявление в полицию. По данным 50-летнего гендиректора, ущерб от пожара составил 7,5 миллионов рублей.

Видеонаблюдение в кафе отсутствует. По описанию официантов, поджигателю было около 25-30 лет, ростом около 170-175 сантиметров, европейской внешности. Волосы русые, короткие. На правой руке у мужчины татуировки, был одет в черную куртку, белую футболку и светлые джинсы. Может передвигаться на черном BMW. Подозреваемого разыскивают.