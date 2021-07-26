Пьяный отец разбил младенцу голову ногой, пытаясь ударить жену

Пьяный отец ногой разбил голову младенцу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 39-летнего жителя Васильевского острова, который разбил голову своей маленькой дочери. Мужчина, будучи в изрядном подпитии, пытался ногой ударить жену, но попал в младенца. Чтобы уберечь мужа, мать девочки про падение малышки с высоты.

- 25 июля в 04:45 в полицию поступила информация о том, что в квартире дома по 8-линии В.О. ребенок упал с высоты 1,5 метров. Выездом установлено что в период с 03:30 по 04:45, во время конфликта, после распития спиртных напитков, при попытке нанести удар ногой супруге, отец нанес удар ногой в область головы своей дочери 08.07.2021 года рождения, которая с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости, переломом глазницы была экстренно госпитализирована, - сообщает источник «КП-Петербург».

Состояние трехнедельной девочки оценивается как тяжелое. Самого папашу задержали, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пока мужчина находится в полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до суда.