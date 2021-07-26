Пенсионер выстрелил в соседа в деревне Ленобласти из-за громкой музыки

Мужчина пытался убить соседа по деревне в Ленобласти из-за громкой музыки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области соседи поссорились из-за громкой музыки.Вечером 24 июля 2021 года в деревне Плотничное Волховского района 60-летний мужчина стал предъявлять претензии 41-летнему соседу из-за шума. Завязался скандал, после которого последовала стрельба.

- Как рассказал пострадавший мужчина, его 60-летний сосед нецензурно ругался в его адрес, после чего выстрелил в него, но не попал. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пенсионер приставил к голове соседа пистолет и стал угрожать убийством, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пенсионер два раза нажал на спусковой крючок, но выстрелов не случилось, так как в оружие не оказалось патронов. Из дома пенсионера выбежал его 11-летний сын, которому мужчина бросил пистолет и велел спрятать.

Пострадавший мужчина вызвал полицию. По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, у пенсионера изъяли травматический пистолет, а также возбудили уголовное дело об угрозе убийством.