Дизайнерский шоурум откроется в Академии Штиглица в Петербурге

В Академии Штиглица откроется шоурум Фото: Артем КИЛЬКИН

Художественная Академия имени барона Штиглица Санкт-Петербурга, также известная как "Муха" откроет шоурум. Выставка дизайнерских изделий, изготовленных студентами, представят для широкой аудитории в учебном музее на Соляном переулке, 15. Об этом 26 июля 2021 года рассказал вице-губернатор Владимир Княгинин.

- В шоуруме будет представлены предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна, созданные студентами Академии. Помимо возможности познакомиться с воплощенными результатами творческих проектов каждый желающий сможет приобрести понравившиеся ему вещи, - отметили в Смольном.

Открытие состоится в 12:30 часов 27 июля. В шоуруме можно будет увидеть изделия из керамики, стекла, металла и текстиля демонстрируют неповторимую и узнаваемую комбинацию формы, декора, орнамента, цвета, связывающую наследие ЦУТР и Мухинского училища с произведениями, которые создаются в Академии Штиглица в наши дни.