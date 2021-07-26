МЧС предупредило о ливне с градом в Ленинградской области 26 июля

Ливень и гроза накроют Ленобласть 26 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение 26 июля 2021 года. По данным спасателей, после трех часов дня на регион, преимущественно в северных районах, обрушатся мощные ливни с грозами.

- В ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно по северной половине области, ожидаются грозы с ливневыми дождями, град, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Из-за гроз спасатели рекомендуют местным жителям принять меры безопасности. По возможности, не выходить из дома, закрыть окна и дымоход, а также не разводить костры, так как дым обладает высокой электропроводностью. Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. Также нельзя во время грозы купаться, либо прятаться под высокими и одинокими деревьями.