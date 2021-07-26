Подростка с задержкой в развитии задержали за изнасилование 7-летнего мальчика в Ленинградской области

Подростка задержали по подозрению в изнасиловании 7-летнего мальчика в городе Тихвин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали подростка по подозрению в сексуальном насилии над 7-летним мальчиком. Вечером в воскресенье, 25 июля 2021 года, в полицию обратился 55-летний мужчина, который рассказал, что над его внуком надругался мальчик. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мужчина пояснил, что подросток 2005 года рождения в парадной дома 4 6-го микрорайона города Тихвин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его внука 2013 года рождения, - рассказал источник.

В тот же вечер в соседнем доме, где было совершено преступление, полиция задержала подозреваемого. Выяснилось, что подросток состоит на учете у психиатра с диагнозом задержка развития. Парня госпитализировали в Тихвинскую городскую психиатрическую больницу.

Сейчас следственный комитет проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.