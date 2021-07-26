Электрички и городской транспорт Петербурга объединят в единую систему

Пригородные электрички и городской транспорт Петербурга планируется объединить в единую транспортную систему Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге общественный транспорт и пригородные электрички планируют объединить в единую транспортную систему. Правительство города с РЖД подготовили программу по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Об этом 26 июля 2021 года рассказали в Смольном.

- В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина, - заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что реконструкция ж/д узла со строительством Северо-Восточного и Юго-Западного обходов позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра города.

Кроме того, город планирует реализоваться проезд железной дороги до аэропортов Пулково и Левашово, также продолжить строительство метро и скоростных магистралей.