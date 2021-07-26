Знойная жара вернется в Ленобласть 27 июля

32-градусная жара ждет Ленобласть 27 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградскую область возвращается знойная жара. Во вторник, 27 июля 2021 года, температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов и только в восточных регионах будет комфортная температура в 24 градуса. Об этом сообщили в областном МЧС.

- 27 июля в область будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, ветер южный 1-5 метров в секунду около 9-14 градусов тепла, местами до плюс 16-18 градусов, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура воздуха поднимется до 27-32 градусов жары, на востоке региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Добавим, что такая жара в области продержится два дня, а после температура пойдет на понижение.