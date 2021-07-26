Полиция задержала мужчину за изнасилование своей 5-летней дочери в Гатчине

СК возбудил уголовное дело на мужчину, изнасиловавшего 5-летнюю дочь в Гатчине Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области задержали мужчину, насиловавшего собственного ребенка. Заявление в полицию поступило еще 24 июля 2021 года. Об этом правоохранителям рассказала сожительница подозреваемого.

- Женщина сообщила, что в квартире дома 1А по Заводской улице отец насилует детей. В тот же день полиция нагрянула по адресу с проверкой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В квартире полиция задержала 36-летнего мужчину, разнорабочего одной компании. Выяснилось, что в неустановленное время, но не позднее 30 апреля 2021 года в своей квартире мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей пятилетней дочери.

25 июля следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь мужчине грозит от 12 до 20 лет заключения в тюрьме.