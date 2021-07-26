Двое детей с коляской упали на рельсы в Московском вокзале в Петербурге

В Московском вокзале Петербурга двое маленьких детей упали на рельсы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коляска с двумя детьми рухнула на рельсы в Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Все произошло к вечеру в понедельник, 26 июля. По предварительной информации, за маленькими детьми не уследили родители. Подробностей о состоянии малышей пока нет. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

- Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением несовершеннолетних на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, - коротко сообщили в пресс-службе СЗТП.

«Комсомолка» обратилась в аппарат детского омбудсмена в Северной столице за комментарием.