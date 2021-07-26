Иномарка загорелась на участке трассы М-11 в Петербурге

На трассе М-11 загорелась иномарка. Фото: vk.com/spb_today

На трассе М-11 «Нева» загорелся автомобиль «Ниссан Экстрейл». Все произошло на 650-м километре дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Фотографии с места происшествия стали появляться в соцсетях. По предварительной информации, пожар обошелся без пострадавших, водитель вовремя покинул транспорт и вызвал спасателей МЧС.

- Сообщение о пожаре в автомобиле поступило в 17:51. В 18:22 огонь локализовали, а в 19:04 – потушили. К тушению привлекли 10 человек личного состава на двух единицах техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Спасатели добавляют, что в машине сгорело все, что могло сгореть. В общем, владельцу придется искать новое авто.