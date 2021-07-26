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Происшествия26 июля 2021 20:49

Отмечавшая День ВМФ пьяная троица напала на полицейского в монастыре в Старой Ладоге

Женщина и двое мужчин отмечали мероприятие и получили замечание от сотрудника МВД
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Старой Ладоге пьяная троица набросилаь на полицейского на территории монастыря.

В Старой Ладоге пьяная троица набросилаь на полицейского на территории монастыря.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Старая Ладога, что находится в Волховском районе Ленобласти, пьяная троица напала на полицейского на территории Никольского мужского монастыря. 48-летняя женщина и ее двое взрослых «кавалеров» позабыли, где находятся, и вовсю распивали спиртные напитки, грубо нарушая общественный порядок. Им сделал замечание сотрудник МВД, но те только разозлились.

Полицейский получил удары древком флага ВМФ по спине. Кроме этого его хватали за одежду и руки. Этого вполне хватило для возбуждения уголовного дела по статье за применение насилия в отношении представителя власти. Троицу задержали.

- Своими действиями подозреваемые причинили сотруднику полиции физическую боль. Следствие просит заключить их под стражу в рамках расследования уголовного дела. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.