До +31 градуса обещают в Петербурге во вторник, 27 июля

Во вторник в Петербурге будет очень жарко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Второй подряд жаркий день ждет жителей и гостей Северной столицы. Если в минувший понедельник воздух прогревался до 29 градусов, то в наступивший вторник будет и того жарче: до +31. Впрочем, надолго знойная погода в городе на Неве не задержится.

- 27 июля в Петербурге ожидается ясная погода, без осадков. Ночью и утром температура составит +17…+19 градусов, в течение дня воздух прогреется до +29…+31. Ветер южных направлений слабый. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем понижаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Впрочем, уже в среду начнутся дожди - их ждут к вечеру. Но днем еще будет жарко – до +30 градусов. А вот в четверг чувствительно похолодает, термометры покажут не выше +24 днем. Синоптиками обещаны грозы и дожди. Такая же погода сохранится до конца недели, включая выходные.