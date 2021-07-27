Останки 140 человек нашли в Карелии

СК проводит проверку после обнаружения массового захоронения в Карелии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Массовое захоронение нашли при земляных работах вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Республики Карелия. Ковш экскаватора, черпнувшего грунт, вынес на поверхность три человеческих черепа. Приехавшие на место криминалисты остановили стройку и начали копать.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения поисковых работ при содействии представителей общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» были извлечены множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек,- сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Карелии.

При этом раскопки еще не закончены и сколько именно останков скрывает земля, до конца не ясно. Однако уже точно можно сказать, что захоронение давнишнее. Эксперты установили, что ему не менее ста лет. Чтобы установить кем были эти люди, в рамках доследственной проверки к делу привлечены историки и археологи.