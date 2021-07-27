Из Петербурга выдворили двух граждан Афганистана, задержавшихся после Евро-2020

Суд выдворил из Петербурга двух уроженцев Афганистана, задержавшихся после Евро-2020 и боявшихся вернуться на родину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд выдворил из Санкт-Петербурга двух граждан Афганистана, которые приехали в Северную столицу по паспорту болельщика во время Евро-2020. Турнир закончился, как и возможность легально находиться в стране, поэтому мужчин попросили на выход. Оба сетовали, что боятся возвращаться на родину из-за обострения ситуации с запрещенной в России террористической организацией Талибан.

- Один из них вину признал и пояснил, что владеет таджикским и русским языком, с материалами дела ознакомлен полностью, с протоколом согласился. Другой обратился за помощью к адвокату и предоставил ходатайство о предоставлении убежища и просьбу председателя Афганской диаспоры в Петербурге о неприменении к нему выдворения, - отметили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Каждого из уроженцев Афганистана вдобавок оштрафовали на 5 тысяч рублей.