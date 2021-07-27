МЧС предупредило о ливнях и грозах в Петербурге 28 июля

Ливни и град обрушатся на Петербург 28 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Санкт-Петербург после жары надвигается похолодание и сильные дожди. По сообщению МЧС города в среду, 28 июля 2021 года, на город обрушатся ливни вместе с грозами. Температура воздуха при этом опустится до 26 градусов тепла, но в течение недели продолжит снижаться.

- 28 июля в Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер, - сообщили в МЧС Северной столицы.

В среду в Петербурге ночью будет около плюс 17 градусов, днем до 26 градусов тепла.

Проливные дожди будут идти в Петербурге в течение всей недели. Постепенно, к субботе, температура воздуха опустится до плюс 21 градуса. Вернется ли былая жара в Северную столицу, пока не известно.