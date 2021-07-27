Бюджет Петербурга за первые полгода исполнен с профицитом в 5%

По итогам первого полугодия бюджет Петербурга оказался профицитным. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бюджет Петербурга за первые шесть месяцев 2021 года исполнен на 55% вместо планируемых 50.То есть профицит по итогам полугода составил 5%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Доходы города растут опережающими темпами. За полгода в казну уже поступило 364 млрд рублей – 55,3% от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей, - заявил губернатор Александр Беглов.

По сравнению с первыми полугодием 2020-го, доходы бюджета увеличились на 23%. При этом, как отмечают в Смольном, нельзя говорить об эффекте «Низкой баз» из-за прошлогоднего локдауна, вызванного пандемией.

По сравнению с 2019 годом, когда коронавируса не было и в помине, город заработал на 17.4% больше.

Что касается расходов, то они выполнены на 45% и составляют общую сумму 339 млрд рублей. Отличие от прошлого года, когда деньги на медицину выделялись в «пожарном» порядке, сейчас траты на борьбу с ковидом заложены в бюджет планово.