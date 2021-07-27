Петербуржцы нашли труп новорожденной дочери в своей постели

Труп новорожденной девочки нашли в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые родители обнаружили в своей постели труп новорожденной дочери. Рано утром в понедельник, 26 июля 2021 года, в экстренную службу по номеру 112 в Санкт-Петербурге позвонил 28-летний отец девочки. Он рассказал, что их дочь, которой всего один месяц от роду не дышит и у нее течет кровь.

- В квартиру дома 23/1 по Тимуровской улице в Калининском районе сразу же приехала бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Там они обнаружили труп малышки, родившейся 17 июня, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Покров кожи девочки стал синюшный. Также были видны следы носового кровотечения.

Тело малыши находилось в кровати родителей, где девочка вместе с ними спала.

Труп был направлен в морг. Специалистам предстоит выяснить причину смерти ребенка. Известно, что семья полная, на учете не состоит.