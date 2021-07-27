Росприроднадзор потребовал от коммунальщиков на 2 млн рублей за загрязнение реки Ижора в Ленобласти

Росприроднадзор по СЗФО потребовал возместить ущерб, причиненный реке Ижора / Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Росприроднадзор по Северо-Западному округу во вторник, 27 июля 2021 года, потребовал коммунальщиков возместить почти 2 миллиона рублей за загрязнение реки Ижоры в Ленинградской области. Претензионное письмо было направлено в АО "Коммунальные системы направлено Гатчинского района" из-за сброса компанией неочищенных сточных вод в реку в районе поселка Пудость.

- Лабораторные испытания показали превышения по ряду показателей, среди которых азот аммонийный, фосфор фосфатов и других веществ, - сообщили в ведомстве.

Жалобы от местных жителей начали поступать еще в апреле 2021 года. Выяснилось, что сточные воды, отводящиеся от жилых домов и иных хозяйственных объектов поселка Пудость, не подвергаются очистке, а канализационные очистные сооружения неисправны. Грязь начала уходить в реку, вода стала мутной, сине-серого цвета и источать неприятный запах.

Также за нарушение требований к охране водных объектов компания была оштрафована на 225 тысяч рублей.