Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2021 19:03

Рецидивист признался в убийстве сожителя в Ленинградской области

Мужчина порезал ножом своего друга в садоводстве в Кировском районе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция Ленобласти задержала рецидивиста за убийство сожителя

Полиция Ленобласти задержала рецидивиста за убийство сожителя

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший заключенный, отсидевший за убийство, снова вскоре вернется в тюрьму. В Ленинградской области рецидивист признался полиции, что убил своего сожителя. 60-летний мужчина позвонил в экстренную службу во втором чау дня в понедельник, 26 июля 2021 года, и рассказал, что зарезал друга.

- Трагедия произошла в садоводстве "Октябрьский" массива Келколово на Садовой улице. Когда полиция приехала на место, то нашла труп 55-летнего жителя Мурино, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У убитого были ножевые ранения на шее и груди. Там же полиция задержала подозреваемого. Мужчина был очень пьян.

Стражи порядка сняли отпечатки пальцев, взяли на экспертизу пять ножей, а также забрали вырез матраса со следами крови. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый ранее был осужден на 6 лет за убийство в 2006 году.