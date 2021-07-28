14-летнего мальчика задержали по подозрению в изнасиловании 4-летней девочки в Ленинградской области

Подростка задержали за изнасилование 4-летней девочки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина Ленинградской области задержали 14-летнего мальчика по подозрению в изнасиловании 4-летней девочки. Вечером 27 июля 2021 года в полицию обратилась 38-летняя петербурженка, которая рассказала, что подросток напал на ее дочь, когда они были в поселке Сиверский.

- Со слов женщины, в начале июля соседский мальчик в парадной дома 19 по Лесному переулку в поселке Сиверский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери 2016 года рождения, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мальчик задержали в тот же день у дома 8 по улице 25 Октября в Гатчине. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Подростку может светить реальный уголовный срок.