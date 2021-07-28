Депутаты разрешили петербургским таксистам брать пассажиров в Ленобласти и наоборот

Депутаты одобрили соглашение Петербурга и Ленобалсти о работе такси. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект, дающий право городским таксистам работать в Ленинградской области. Из-за существующего в законе пробела, таксомоторные компании, зарегистрированные в Северной столице, не могли брать пассажиров в Мурино или Кудрово, например. За это грозило наказание вплоть до отзыва лицензии. По новому соглашению между двумя соседними регионами, это абсурдное правило отменяется.

- Депутаты приняли за основу законопроект «Об утверждении Соглашения о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - сообщает корреспондент «КП», следящий за заседанием ЗакСа.

Согласно документу, перевозчики, имеющие разрешение, выданное комитетами по транспорту Петербурга и Ленинградской области, получают право работать в обоих субъектах страны.

Отметим, что в Петербурге выдано около 23 тысяч разрешений на работу такси, еще 3,5 тысячи таксистов числится в Ленобласти. Это как крупные таксопарки, так и индивидуальные предприниматели.