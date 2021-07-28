Серийную поджигательницу, спалившую дом сестры и четыре машины, задержали в Ленинградской области

В Ленобласти задержали женщину, спалившую дом сестры, четыре машины и гараж Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала в Ленинградской области серийную поджигательницу, спалившую дом, четыре машины и гараж. Первый поджог произошел 22 июня 2021 года. Тогда в МВД по Приозерскому району обратилась женщина и рассказала, что кто-то поджег ее дом на Пушкинской улице в поселке Сосново. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

- В ночь на 2 июля та же женщина снова позвонила в полицию и сообщила, что возле ее дома кто-то поджог автомобиль BMW X5, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

С BMW огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль "Мазда", далее на "Шевроле", а дальше на гараж, в котором также находился еще один "Шевроле". В итоге ущерб составил более 1,8 миллиона рублей.

В результате расследования полиция вышла на подозреваемую. Ей оказалась 38-летняя сестра пострадавшей. Женщину поймали у дома 47 по Ленинградской улице в поселке Сосново. Сейчас она находится под следствием, возбуждены уголовные дела.