Мощный ливень накрыл Петербург

Ливень обрушился на Петербург. Фото: Петр КИБЕР

Мощный ливень внезапно накрыл Петербург. Как и обещали синоптики, удар стихии пришелся на послеобеденное время. Тучи налетели внезапно и в одну секунду по карнизам застучали крупные капли дождя.

Одномоментно «небесный душ» заработал над всей территорией города. Но по прогнозам онлайн-сервиса Яндекс.Погода, все закончится в течение часа. После этого тучи уйдут южнее, за все Всеволожск и Шлиссельбург, в сторону Ладожского озера.

Однако этот дождь - не последний. Синоптики уже обещают ряд ненастных дней и заметное понижение температуры.

- В Петербурге в последующие три дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем температура составит +22…+25 градусов, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра Михаил Леус.