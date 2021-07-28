Около 1,5 тысяч предложений внесли петербуржцы для развития туризма в городе

Около 1,5 тысяч предложений по развитию сферы туризма поступило от петербуржцев и гостей города Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга и гости города внесли около 1,5 тысяч предложений для развития туризма в Северной столице. В опросе, который проходил на городском туристическом портале с 13 июля, приняли участие почти 3 тысяч человек. Среди пожеланий - больше мест для отдыха и прогулок.

- В числе предложений по улучшению городской инфраструктуры - создание дополнительных зон отдыха и новых общественных пространств, развитие прибрежных зон и мест для купания, установка питьевых фонтанов, увеличение количества велодорожек и выделенных зон для передвижения на самокатах, - рассказали в Смольном.

Также гости города пожелали, чтобы при объявлении остановок в общественном транспорте рассказывать о расположенных рядом достопримечательностях. Еще участники опроса предложили развивать Петербург как столицу водного туризма, увеличить количество необычных туристских маршрутов.