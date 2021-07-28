Петербуржцы превратили в урну сломанную водосточную трубу в центре города

Трубу превратили в урну. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Культурные жители культурной столицы решили приспособить под урну для мусора сломанную водосточную трубу. Поскольку просто так бросать бумажки на тротуар будет не слишком культурно, горожане нашли оригинальный выход их ситуации.

- Новый арт-объект на Ломоносова, 26. Встречайте, «Водосточная мусорка». К сожалению, художника найти не удалось. Видимо, занят новыми креативными проектами в сердце культурной столицы, - пишут петербуржцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях мнения горожан разделились. Одни считают, что огласка привлечет внимание коммунальщиков, которые должны убрать мусор, поставить урну и исправить трубу, а другие уверены, что «свиньи те, кто сломал трубу».