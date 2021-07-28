Дополнительные «Ласточки» пустят до Выборга в ближайшие выходные

Дополнительные "Ласточки" пустят в выходные на Выборгском направлении. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жара из Петербурга ушла и количество пассажиров на курортном Выборгском направлении снизилось. Но сам средневековый город продолжает привлекать туристов, поэтому на ближайшие выходные их Петербурга туда пойдут дополнительные «Ласточки».

- 30 июля и 1 августа 2021 года назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Выборг Октябрьской железной дороги: №7917 Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 11:53 – Выборг 13:08; №7920 Выборг 18:35 – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) 19:50, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Кроме того, другая «Ласточка», уходящая по вечерам из Выборга в 18:44, будет делать остановку в Солнечном.