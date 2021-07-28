ЗакС утвердил звание «Почетный ветеран Санкт-Петербурга» с выплатой 50 тысяч рублей

Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о почетных ветеранах. Фото: Александр ГЛУЗ

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект об учреждении звания почетного ветерана. Присуждать его намерены сами депутаты ЗакСа, а лауреатам кроме награды обещают давать выплату в 50 тысяч рублей.

- Мы предлагаем утвердить звание, присуждать его будем мы вами - депутаты ЗакСа. Кроме вручения отличительных знаков, мы готовы дать премию, - заявил на слушаниях автор инициативы депутат Денис Четырбок.

Обсуждение законопроекта вызвало споры, так как некоторые положения оказались прописаны не совсем четко. В частности, не всем депутатам оказалось понятно, что титулом «почетный» может быть награжден только то, кто уже имеет ветеранский статус. Но в итоге инициатива была взята за основу.

Если проект останется в нынешнем виде, то с 2022 года ветеранов труда и боевых действий с трудовым или военным стажем 35 лет, а также отработавших 10 лет в ветеранских или общественных организациях, наградят почетным знаком. Премия в 50 тысяч рублей также утверждена.