Маленького ребенка за рулем грузовика службы доставки заметили в Петербурге

В Петербурге заметили маленького ребенка за рулем грузовика службы доставки.

Маленький ребенок сел за «баранку» грузовика, принадлежащего службе доставки «Петрович» в Санкт-Петербурге. Точнее, мальчик сидел на коленях мужчины, но все равно управлял рулем, пусть и под контролем старшего. Опасную езду сняла на видео очевидец Юлия, любезно поделившаяся с «Комсомолкой» записью. По ее словам, грузовик вилял на дороге, чем пугал других водителей.

- Двигался по Художников, Просвещения, Культуры. На заправке мы сняли, как они туда-сюда «волохали» детей, с мужчиной была женщина, - рассказывает Юлия.

Женщина сообщила об опасном гонщике в службу 112, там пообещали срочно передать информацию патрулям ДПС. Кроме этого жалобу приняли в компании по доставке, заверив, что проведут проверку.