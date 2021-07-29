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Авто29 июля 2021 8:12

Весь объем ремонта Мурманского шоссе у Петербурга завершат в 2021 году

Раньше работы планировали оставить на следующий сезон
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ремонт Мурманского шоссе решили не переносить на следующий год

Ремонт Мурманского шоссе решили не переносить на следующий год

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожники решили не откладывать ремонт Мурманского шоссе в долгий ящик и выполнить весь объем работ, рассчитанный на два сезона, в нынешнем году. Речь идет об участках на подъезде к Петербургу. А перенос сроков должен помочь избежать пробок на загруженной трассе.

- Второй этап работ – на участке 22 – 39 километры - планировалось выполнить в 2022 году. С учетом востребованности дороги у жителей Петербурга и области, высокой ее загруженности, большого количества обращений в связи с возникающими заторами заказчик и подрядная организация приняли решение о досрочном завершении всех работ в рамках данного контракта. Таким образом, в летнем сезоне 2022 года на подъезде к городу ремонтных работ на трассе Р-21 «Кола» проводиться не будет, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы на этом отрезке уже начаты с 27 июля. Для этого будет перекрываться по одной полосе трассы в каждом направлении, а на свободных - ограничена скорость до 50 км/час. Чтобы не усложнять ситуацию, в часы пик, с середины пятницы до полудня субботы и с середины воскресенья до полудня понедельника работы будут приостанавливаться. Ремонт планируют закончить к середине сентября.