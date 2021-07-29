Водители спасли котенка, выбежавшего на оживленный Невский проспект

Петербуржцы спасли котенка, выбежавшего на Невский проспект вечером 28 июля 2021 года. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге бдительные водители спасли маленького котенка, который выбежал прямо под машины на оживленный Невский проспект. Героическую операцию сняли на видео прохожие с тротуара.

На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» заметно, что машина народных спасателей остановила движение по одной из полос. Котенок в итоге забился под авто. Иномарку окружили люди и в конце концов выманили на свет малыша и бережно схватили его в руки. Десятки пешеходов на Невском тут же зааплодировали героям, а кто-то даже восторженно кричал.

- Хорошо, что еще есть добрые люди, - написала одна из комментаторов новости под видеозаписью, а ее дружно поддержали другие горожане.