МЧС выпустило штормовое предупреждение по Ленобласти на 29 июля

Грозы и ливни обещают в Ленобласти 29 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональное управление МЧС России по Ленинградской области выпустило штормовое предупреждение в связи с непогодой, которую ждут 29 июля. По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в четверг прогремят грозы, пройдут ливни с градом и будет дуть шквалистый ветер.

- Согласно штормовому предупреждению, 29 июля с 12.00 до 15.00, ожидаются грозы. При грозах местами ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба МЧС.

Жителям и гостям региона советуют не выходить лишний раз на улицу, при грозе не прятаться под деревьями, не купаться в воде и не разжигать костров, а также печи в домах.

Из-за непогоды повышается вероятность ДТП на дорогах, коммунальных и прочих аварий.