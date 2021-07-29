Интенсивность ливня в 2.5 раза превысила норму для канализации Петербурга

По 2 см воды за 20 минут выпадало во время ливня в Петербурге 28 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в среду, 28 июля 2021 года, на Санкт-Петербург и пригород обрушился мощный ливень. По показаниям осадкомеров интенсивность дождя в некоторых районах города превысила расчетные значения более чем в 2,5 раза. В среднем за 20 минут выпадало почти по 2 сантиметра воды.

- Так, нерасчетный дождь был зафиксирован в Приморском, Колпинском, Московском, Курортном и Кронштадтском районах города. Максимальная интенсивность дождя зафиксирована в Кронштадтском районе – 19,06 мм за 20 минут. В остальных районах значения фиксировались от 10 до 19 мм за 20 минут, - рассказали в "Водоканале".

Подтопления случились в Приморском районе на пересечении Богатырского и Шуваловского проспектов.

Канализационные сети города рассчитаны на интенсивность не выше 7,2 мм осадков за 20 минут. Несмотря на это, система водоотведения справилась. Также в городе дежурили 67 бригад, которые оперативно выезжали на жалобы о подтоплениях.