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Здоровье29 июля 2021 13:07

Председатель комздрава Петербурга: Умершие после вакцинации от коронавируса петербуржцы были пациентами с тяжелыми сопутствующими патологиями

Привитые заразились коронавирусом, несмотря на иммунизацию
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса

Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировано несколько смертей пациентов с коронавирусом, которые прошли полный цикл вакцинации от инфекции. Летальные исходы произошли из-за того, что люди уже имели тяжелые заболевания и заразились COVID-19. Об этом в четверг, 29 июля 2021 года, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Действительно, отмечались случаи, когда люди - в том числе привитые обоими компонентами вакцины - получали летальный исход. Но это всегда были пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями - заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими заболеваниями и так далее, - пояснил глава комздрава.

Лисовец добавил, что на данный момент в Петербурге нет ни одного привитого человека, который болел бы в тяжелой форме или находился в реанимации.

- Просто заболевшие есть - но это, как правило, те, кто не успел пройти курс полностью, - добавил он.

По подсчетам специалистов, риск заболеть у человека, прошедшего вакцинацию, в 20 раз меньше, чем у того, кто ее не прошел, отметил глава комздрава.