Петербуржец с двумя высшими образованиями принес в Пулково боевую гранату

Поездка в Пулково с боевой гранатой довела жителя Петербурга о суда. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчину, который в мае 2021 года привез боевую гранату в аэропорт Пулково. Лимонка лежала у петербуржца в рюкзаке до момента досмотра. А потом ее нашли.

- 12.05.2021 примерно в 17:00, обвиняемый, прибыл в пассажирский терминал Пулково, имея при себе ручную осколочную гранату Ф-1, снаряженную тротилом, массой 50-56 граммов, и взрыватель, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гранату у мужчины изъяли при осмотре, а самого любителя взрывоопасных предметов отправили под арест. Там он и находился до рассмотрения дела.

В суде мужчина раскаялся, просил обратить внимание на честную до этого жизнь, два образования, постоянную работу, престарелую мать и маленькую дочку. Судья учел все моменты и назначил подсудимому два года лишения свободы условно плюс 50 тысяч рублей штрафа.

Зачем петербуржцу понадобилась граната в аэропорту, так и осталось неизвестным.