Скоропостижно умер петербургский тренер по легкой атлетике Алексей Андреев

Алексей Андреев умер на 65-м году жизни. Фото: vk.com/sflaspb

Тяжелую утрату понес петербургский спорт. 28 июля на 65-м году жизни скоропостижно умер заслуженный тренер СССР и России Алексей Андреев, воспитавший не одно поколение легкоатлетов.

- Среди учеников Андреева много известных спортсменов. Он принимал активное участие в подготовке олимпийской чемпионки 1992 года в толкании ядра Светланы Кривелевой. Совмещая тренерскую работу в Школе высшего спортивного мастерства, которой он отдал более 30 лет жизни, Алексей Викторович работал тренером сборной команды России, где курировал подготовку бронзового призера Олимпийских игр 1996 года в толкании ядра Ирины Худорожкиной, - сообщает пресс-служба Спортивной федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга.

В числе воспитанников Алексея Андреева множество призеров чемпионатов мира и Европы по различным дисциплинам легкой атлетики. За свои тренерские достижения он был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени и высшим орденом ВФСО «Динамо» «За развитие физической культуры и спорта».

Причины смерти тренера не называются, о месте и дате прощания будет объявлено плзднее.