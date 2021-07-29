Июль 2021 года в Петербурге вошел в топ самых жарких за 140 лет

Июль 2021 года занял второе место среди самых жарких июлей в Петербурге за 140 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уходящий июль 2021 года в Санкт-Петербурге занял второе место в списке самых жарких июлей за 140 лет. Среднемесячная его температура составила 23 градуса, это с учетом понижения температуры ночью, ведь днем было значительно жарке. Это на 5,3 градуса больше, чем норма. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- В июле этого 12 дней температура воздуха превышала 30-градусную отметку и три раза за месяц 7, 11 и 14 июля были превышены температурные рекорды, а 13 июля – рекорд был повторен, - отметила специалист.

Вплоть до 18 июля в Петербурге стояла засуха и только под конец месяца на город обрушились ливни. За эти дни уже выпало 33,8 мм осадков. Однако показатель явно увеличится за последние два дня июля.

Рекордсменом по жаре пока так и остался июль 2010 года, когда среднемесячная температура была 24,4 градуса, а температурные рекорды обновлялись семь раз.